В Узбекистане построят необычное подземное сооружение

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В 2021 году в Ургенче планируют приступить к строительству автомобильной дороги подземного типа, над которой будет возведен сквер с 25-метровым памятником Жалолиддину Мангуберди. Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".
Сквер и подземный автомобильный тоннель соорудят на пересечении улиц И. Каримова и Аль-Хорезмий. Известно, что длина мостовой конструкции превысит 500 м, высота проезжей части тоннеля достигнет 5,5 м, а габарит подземного сооружения составит свыше 17 м.
Отмечается, что для обеспечения комфортного движения автотранспорта без регулирования светофора по перекрестку улиц намечено строительство транспортной развязки на разных уровнях. Она будет состоять из автодорожного железобетонного путепровода тоннельного типа и автодороги, проходящей над мостом.
Где в Ташкенте построят путепроводы - проект постановления >>
По поручению правительства Узбекистана, АО "Боштранслойиха" разработало четыре варианта предполагаемого моста, из которых был выбран один оптимальный.
Строительные работы подземной автомобильной дороги поручено реализовать УП Трест "Куприккурилиш".