В Узбекистане построят необычное подземное сооружение

Для обеспечения комфортного движения автотранспорта без регулирования светофора по перекрестку улиц намечено строительство транспортной развязки на разных уровнях.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В 2021 году в Ургенче планируют приступить к строительству автомобильной дороги подземного типа, над которой будет возведен сквер с 25-метровым памятником Жалолиддину Мангуберди. Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

Сквер и подземный автомобильный тоннель соорудят на пересечении улиц И. Каримова и Аль-Хорезмий. Известно, что длина мостовой конструкции превысит 500 м, высота проезжей части тоннеля достигнет 5,5 м, а габарит подземного сооружения составит свыше 17 м.

"Узбекистон темир йуллари". Проект путепровода тоннельного типа в Ургенче

Отмечается, что для обеспечения комфортного движения автотранспорта без регулирования светофора по перекрестку улиц намечено строительство транспортной развязки на разных уровнях. Она будет состоять из автодорожного железобетонного путепровода тоннельного типа и автодороги, проходящей над мостом.

Где в Ташкенте построят путепроводы - проект постановления >>

По поручению правительства Узбекистана, АО "Боштранслойиха" разработало четыре варианта предполагаемого моста, из которых был выбран один оптимальный.

Строительные работы подземной автомобильной дороги поручено реализовать УП Трест "Куприккурилиш".