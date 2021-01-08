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В Узбекистане построят необычное подземное сооружение

Узбекистон темир йуллари
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210108/15746395/V-Uzbekistane-postroyat-neobychnoe-podzemnoe-sooruzhenie.html

Для обеспечения комфортного движения автотранспорта без регулирования светофора по перекрестку улиц намечено строительство транспортной развязки на разных уровнях.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В 2021 году в Ургенче планируют приступить к строительству автомобильной дороги подземного типа, над которой будет возведен сквер с 25-метровым памятником Жалолиддину Мангуберди. Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

Сквер и подземный автомобильный тоннель соорудят на пересечении улиц И. Каримова и Аль-Хорезмий. Известно, что длина мостовой конструкции превысит 500 м, высота проезжей части тоннеля достигнет 5,5 м, а габарит подземного сооружения составит свыше 17 м.
"Узбекистон темир йуллари".
Проект путепровода тоннельного типа в Ургенче

Отмечается, что для обеспечения комфортного движения автотранспорта без регулирования светофора по перекрестку улиц намечено строительство транспортной развязки на разных уровнях. Она будет состоять из автодорожного железобетонного путепровода тоннельного типа и автодороги, проходящей над мостом.

Где в Ташкенте построят путепроводы - проект постановления >>

По поручению правительства Узбекистана, АО "Боштранслойиха" разработало четыре варианта предполагаемого моста, из которых был выбран один оптимальный.

Строительные работы подземной автомобильной дороги поручено реализовать УП Трест "Куприккурилиш".




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