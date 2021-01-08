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В хокимияте ответили, почему в Намангане рухнул строящийся мост — видео

Хокимият Наманганской области
Общество
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В администрации отмечают, что строительство конструкции, предназначенной для облегчения посещение мавзолея "Ун бир Ахмад", было инициативой местного предпринимателя Маруфхона Ходжиханова.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В сети "Интернет" распространились фотоснимки обрушившегося моста над Северным Ферганским каналом в Давлатабадском районе Наманганской области. Возмущение пользователей вызвало то, что в настоящее время конструкция принадлежит к числу строящихся объектов. В областном хокимияте прокомментировали инцидент, который произошел 8 января примерно в 11.00 часов по местному времени.

В Бухаре на месте обрушившегося моста начато строительство нового >>

В администрации отмечают, что строительство пешеходного моста, предназначенного для облегчения посещение мавзолея "Ун бир Ахмад", было инициативой местного предпринимателя Маруфхона Ходжиханова и средств из госбюджета не выделялось.

"Из-за низкой температуры и повышенного уровня воды в канале работы не были полностью завершены. На все работы уйдет около двух недель. После мост будет надежно зафиксирован", — пояснил Ходжиханов.

Информацию также подтвердил руководитель УП "Наманган куприклардан фойдаланиш" Санжарбек Шодмонов.

Напомним: осенью 2018 года похожий случай произошел в Ургенче. Автомобильный мост на 10-м километре трассы Ургенч - Чолиш рухнул в ночь на 1 ноября. Обрушение произошло после того, как по мосту проехал тяжелый грузовик. Машина успела проехать, никто не пострадал. 

 

Теги:
Хокимият, Наманган, путепровод, мост



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