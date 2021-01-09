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Лампочка, архивное фото

Очередной блэкаут в Узбекистане: почему население снова осталось без света

© Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210109/15748232/Ocherednoy-blekaut-v-Uzbekistane-pochemu-naselenie-vnov-ostalos-bez-sveta.html

Это уже второй случай аварийной остановки энергоблоков Талимарджанской ТЭС с начала года.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Накануне жители некоторых районов и городов Кашкадарьинской области вновь остались без света.

Как рассказали в ОАО "Кашкадарьинские региональные электрические сети", это произошло из-за сбоя на Талимарджанской тепловой электростанции (ТЭС).

В пресс-службе отметили, что 8 января на объекте произошло отключение двух парогазовых установок (ПГУ) общей мощностью 900 мегаватт.

"Перерывы в поставке электроэнергии наблюдаются в некоторых районах области. При этом в семи районах и городе Шахрисабз полностью отключена электроэнергия", — рассказали в областной РЭС.

В Минэнерго, в свою очередь, уточнили, что работа двух ПГУ на станции была приостановлена из-за сработавшей технологической защиты.

Из-за этого нагрузка подачи электроэнергии снизилась до 446 мегаватт.

"Для нормализации ситуации на ТЭС сразу вылетели специалисты во главе с министром энергетики Алишером Султановым. В настоящее время идет выяснение причин возникновения данного случая", — пояснили в ведомстве.

Это уже второй серьезный сбой в единой энергосистеме Центральной Азии с начала года.

Аварийная ситуация произошла 5 января. 

В результате автоматически отключились несколько парогазовых установок (ПГУ), в связи с чем упала мощность на Туракурганской, Тахиаташской, Навоийской, Ташкентской, а также Талимаржанской ТЭС.

Теги:
Талимарджанская ТЭС, Кашкадарьинская область, авария, энергетика, ТЭС, электроэнергия



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