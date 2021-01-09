Названы страны, где в 2021-м возможна война: Центральная Азия тоже в списке

В 2021-м волна насилия будет только нарастать, а ее последствия пока даже не удается спрогнозировать. О том, где в новом году может начаться война, рассказал эксперт.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. 2020 год выдался непростым: пандемия, экономический кризис, рост насилия на всех уровнях.

Отношения обострились не только между людьми, но и между государствами. Этому поспособствовало закрытие границ и другие карантинные ограничения.

В 2020 году война прокатилась по Ближнему Востоку, Северной и Центральной Африке. Обострилась обстановка в Центральной Азии, в треугольнике Индия—Китай—Пакистан.

Последствия человечеству придется разгребать в 2021-м, убеждены специалисты, поэтому этот год выдастся не менее напряженным.

О том, какие территории окажутся в зоне риска, рассказал военный эксперт Алексей Валюженич.

Напряженность в Южной Азии

По его словам, настоящим открытием уходящего года стал напряженность между тремя ядерными державами: Китаем, Индией и Пакистаном.

И пока что конфликт лишь набирает обороты. Специалист отметил: если у Индии и Китая пока все ограничилось дислокацией войск у границ, то в случае с Пакистаном можно ожидать настоящей войны.

Для справки: борьба за северные территории в Гималаях ведется уже давно. Пакистан и Индия, в частности, конфликтуют из-за городов Джамму и Кашмир (Индии) и провинции Хайбер-Пахтунхва (Пакистан).

Эти территории открывают путь к полуострову Индостан, который является стратегически важным для обеих стран.

"Весь год обе стороны обмениваются обстрелами пограничной зоны. С этой эпидемией в Индии активно разжигаются антиисламские настроения. Ну, и бонусом ко всему этому явное желание Турции вмешаться в конфликт на стороне Пакистана. Так что здесь стоит ждать новых обострений в первую очередь", — пояснил Валюженич в интервью "МК".

Афганистан и другие горячие точки

Одним из "горячих" районов Валюжевич назвал Афганистан. В 2021-м здесь ожидается вывод большей части коалиционных войск США и НАТО.

На этом фоне укрепят свои позиции талибы*, считает эксперт. Из-за этого произойдет новый виток "вечного афганского конфликта", подчеркнул Валюжевич.

"В Ираке все только выдохнут с облегчением, когда оттуда уйдет последний американский солдат. В Сомали они не покидают регион, они будут базироваться у границ этой страны. Так что тут вряд ли что-то изменится. Из Сирии они уходить вообще не собираются, что, в свою очередь, как раз и затягивает войну, а не наоборот", — добавил специалист.

Центральная Азия тоже в зоне риска

Напряженность в Афганистане особенно опасна для стран Центральной Азии.

Валюжевич считает, что военные действия развернутся совсем близко к границам Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Эксперт напомнил также о 201-й российской военной базе, которая расположена в Таджикистане практически у границ с Афганистаном.

Ранее свои прогнозы на 2021 год озвучит политический консультант, публицист Анатолий Вассерман.

В частности, он выразил надежду на то, что "резкое ослабление США как единого целого позволит другим странам восстановить свой суверенитет".

* члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран