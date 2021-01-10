Узбекистан во власти женщин: как им будут помогать и какие льготы утвердят?

Женщинам, включенным в "женскую тетрадь", в зависимости от категории будут выдаваться единовременная матпомощь или кредиты для предпринимательской деятельности.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. На днях правительство Узбекистана подписало постановление "О дополнительных мерах по социальной поддержке женщин", которое утвердило временное положение о порядке системного решения проблем женщин и их социальной поддержке.

Для этого будет создана так называемая "женская тетрадь".

Кого в нее включат?

В "тетрадь" по махаллям будут вносить женщин старше 30 лет по следующим категориям:

безработные;

нуждающиеся, потерявшие кормильца;

с инвалидностью I и II групп, нуждающиеся в социальной защите;

с инвалидностью I группы, нуждающиеся в ремонте жилья;

проживающие в нежилых помещениях, не имеющие собственного жилья;

одинокие женщины, опекуны одного ребенка или нескольких детей с инвалидностью I и II групп;

а также нуждающиеся в медицинской защите, в юридической помощи и в психологической консультации.

Порядок формирования и ведения списков "женской тетради"

Представители махалли, консультативных женских центров изучают подомовым обходом потребности и проблемы женщин. При этом проводится их анкетирование.

Индивидуальные анкеты женщин затем сопоставляются с данными соответствующих ведомств и организаций. После этого определяется степень потребности в социальной защите и категория, к которой женщину можно отнести.

Список включенных в "женскую тетрадь", а также проект дорожной карты для решения их проблем вносится в районный (городской) Кенгаш народных депутатов.

Утвержденные списки в срок не более 3 дней вносятся в Единую информационную систему "Махалля", что является основанием для предоставления необходимой помощи или услуги.

Виды предоставляемой помощи и содействия

Женщинам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, будут выделяться кредиты в размере до 150 БРВ (33,45 миллиона сумов).

Кредиты будут предоставляться отделениями Народного банка на срок не более 3 лет с льготным периодом до 6 месяцев по основной ставке ЦБ.

В то же время будет установлена строгая очередность предоставления кредита.

Кроме того, определенным категориям нуждающихся женщин будет выдаваться единовременная материальная помощь в размере от двух до четырех БРВ (от 446 тысяч до 892 тысяч сумов) в год.

Также женщинам, включенным в список, может назначаться компенсация за аренду жилья.

При этом договор об аренде жилья заключается на срок до 31 декабря 2021 года, платежи производятся непосредственно арендодателю.

С августа 2020-го в Узбекистане существует так называемая "железная тетрадь". В нее вошли граждане, оставшиеся во время карантина без работы и нуждающиеся в социальной защите.

Список формируется по махаллям председателями сходов граждан совместно с руководителями секторов.