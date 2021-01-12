Какой была экологическая обстановка в столице Узбекистане на минувшей неделе, читайте ниже.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В "Узгидромете" рассказали о качестве атмосферного воздуха в Ташкенте в период с 4 по 9 января.

Мониторинг проводился на 11 стационарных постах.

"В период с 4 по 9 января по городу зафиксированы превышения предельно допустимых среднесуточных концентраций: по диоксиду азота в 1,3-1,5 раза", — говорится в публикации на Telegram-канале "Узгидромета".

Разовые значения по остальным загрязняющим веществам не превысили максимальных предельных допустимых концентраций.

При этом 11 января и утром 12 января "метеоусловия способствовали сильному накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе".