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Вакцинация в Узбекистане

Как осуществляется вакцинация в Узбекистане - ответ эксперта

Министерство инновационного развития Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210112/15771110/Kak-osuschestvlyaetsya-vaktsinatsiya-v-Uzbekistane---otvet-eksperta.html

По словам эксперта, пациент, перенесший коронавирус, не может участвовать в исследовании, так как у него есть антитела.

ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik. В Министерстве инновационного развития рассказал о процессе вакцинации в Узбекистане.

Начальник отдела развития системы здравоохранения Министерства инновационного развития Масъудбек Матякубов пояснил, что все данные добровольцев, принявших участие в клиническом исследовании, хранятся у них, формируется список добровольцев, а на 30-й день проводится повторная вакцинация. На 60-й день вводится третья доза. Однако вакцинированный гражданин будет находиться под наблюдением в течение одного года со дня первой вакцинации.

Также, по его словам, осуществляется постоянный мониторинг их состояния и здоровья. 

"Вакцинированный человек может испытывать жар, головную боль, слабость или тошноту. На сегодняшний день жалоб на такие побочные последствия не поступало", - подчеркнул Матякубов.

Если результат анализа гражданина после теста ИФА показывает отрицательный показатель, проводится ПЦР. И только после отрицательного результата врач соглашается вакцинировать добровольца. Пациент, перенесший коронавирус, не может участвовать в исследовании, так как у него есть антитела.

"Это даст неточную картину в нашем клиническом исследовании. У некоторых добровольцев, изъявивших желание принять участие в исследовании, после тестирования был диагностирован коронавирус. В основном это наблюдается у пациентов, перенесших легкую форму вируса", - добавил он.

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Напомним, власти республики заявляли, что намерены провести испытания вакцин из РФ, Китая и Турции. По расчетам Узбекистана, к июню 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса COVID-19 до 60% населения. Численность населения Узбекистана превышает 34 миллиона. В начале декабря пресс-служба министерства инновационного развития Узбекистана сообщила, что в стране началась третья стадия испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, в них должны принять участие 5 тысяч местных добровольцев. Срок испытаний – 14 месяцев.

Теги:
вакцинация, Вакцина, пандемия, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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