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Главное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

Филиал Санкт-Петербургского университета откроется в Ташкенте в 2021 году

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210113/15777350/Filial-Sankt-Peterburgskogo-universiteta-otkroetsya-v-Tashkente-v-2021-godu.html

Обучение в филиале будет вестись на русском языке в соответствии с законодательством РФ, на основании учебных планов и программ, утвержденных российским вузом.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Филиал Санкт-Петербургского государственного университета откроется в новом 2021/2022 учебном году в Ташкенте, соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования республики.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 12 января подписал постановление "Об организации деятельности филиала Федерального государственного бюджетного высшего учебного заведения "Санкт-Петербургский государственный университет " в Ташкенте", — говорится в публикации на Telegram-канале министерства.

Новый вуз примет первых студентов в новом 2021/2022 учебном году. Филиал на первоначальном этапе будет осуществлять подготовку специалистов по трем направлениям — филология восточных языков, этнография и экономика стран Востока, а также биомедицина.

Обучение в филиале будет вестись на русском языке в соответствии с законодательством РФ, на основании учебных планов и программ, утвержденных российским вузом.

Главное здание СПбГУ на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Алексей Даничев
Главное здание СПбГУ на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

На сегодня в республике работают 130 высших учебных заведений, из которых 96 — государственные, девять — негосударственные, 25 — иностранные вузы и их филиалы.

Образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в Узбекистане. По данным Министерства науки и высшего образования РФ, число студентов из Узбекистана, обучавшихся в российских вузах в 2019-м, превышало 30 тысяч. За последние два года в республике открылись 11 филиалов российских вузов и одно представительство РУДН.

Теги:
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, вузы, высшее образование, Узбекистан, Ташкент



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