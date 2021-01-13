Филиал Санкт-Петербургского университета откроется в Ташкенте в 2021 году

Обучение в филиале будет вестись на русском языке в соответствии с законодательством РФ, на основании учебных планов и программ, утвержденных российским вузом.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Филиал Санкт-Петербургского государственного университета откроется в новом 2021/2022 учебном году в Ташкенте, соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования республики.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 12 января подписал постановление "Об организации деятельности филиала Федерального государственного бюджетного высшего учебного заведения "Санкт-Петербургский государственный университет " в Ташкенте", — говорится в публикации на Telegram-канале министерства.

Новый вуз примет первых студентов в новом 2021/2022 учебном году. Филиал на первоначальном этапе будет осуществлять подготовку специалистов по трем направлениям — филология восточных языков, этнография и экономика стран Востока, а также биомедицина.

Обучение в филиале будет вестись на русском языке в соответствии с законодательством РФ, на основании учебных планов и программ, утвержденных российским вузом.

© Sputnik / Алексей Даничев Главное здание СПбГУ на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

На сегодня в республике работают 130 высших учебных заведений, из которых 96 — государственные, девять — негосударственные, 25 — иностранные вузы и их филиалы.

Образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в Узбекистане. По данным Министерства науки и высшего образования РФ, число студентов из Узбекистана, обучавшихся в российских вузах в 2019-м, превышало 30 тысяч. За последние два года в республике открылись 11 филиалов российских вузов и одно представительство РУДН.