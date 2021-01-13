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В РУз прокуроров отстранили от судебных заседаний по экономическим делам

Uznews.uz
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210113/15779308/V-RUz-prokurorov-otstranili-ot-sudebnykh-zasedaniy-po-ekonomicheskim-delam.html

Теперь инвестиционные споры и дела о конкуренции подлежат рассмотрению в экономических судах, а также могут быть приняты Верховным судом по запросу крупных инвесторов.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Экономический процессуальный кодекс Узбекистана внесены изменения, согласно которым прокуроров лишили права присутствовать на всех судебных заседаниях. 

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Теперь представитель обвинения может принимать участие в судебных заседаниях только в тех случаях, когда это предусмотрено законом, а также по делам, возбужденным на основании его искового заявления.
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Кроме того, отныне инвестиционные споры и дела о конкуренции подлежат рассмотрению в экономических судах, а также могут быть приняты Верховным судом по запросу крупных инвесторов. К тому же судья Верховного суда вправе затребовать от экономических судов дела по кассационной жалобе.

Помимо этого, бизнес-омбудсмен получил право обжаловать решения суда.

Теги:
кодекс, Экономика, Узбекистан, прокурор, суд



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