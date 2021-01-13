В РУз прокуроров отстранили от судебных заседаний по экономическим делам

Теперь инвестиционные споры и дела о конкуренции подлежат рассмотрению в экономических судах, а также могут быть приняты Верховным судом по запросу крупных инвесторов.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Экономический процессуальный кодекс Узбекистана внесены изменения, согласно которым прокуроров лишили права присутствовать на всех судебных заседаниях.

Минюст Узбекистана привлечет АБР к разработке закона об арбитраже >>

Теперь представитель обвинения может принимать участие в судебных заседаниях только в тех случаях, когда это предусмотрено законом, а также по делам, возбужденным на основании его искового заявления.

Кроме того, отныне инвестиционные споры и дела о конкуренции подлежат рассмотрению в экономических судах, а также могут быть приняты Верховным судом по запросу крупных инвесторов. К тому же судья Верховного суда вправе затребовать от экономических судов дела по кассационной жалобе.

Помимо этого, бизнес-омбудсмен получил право обжаловать решения суда.