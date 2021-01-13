Деятельность судебных органов в Узбекистане будет финансироваться за счет Госбюджета

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Сегодня был принят Указ Президента "О мерах по коренному совершенствованию системы финансирования деятельности судебных органов", сообщает Минюст.

"Начиная с 2021 года финансирование заработной платы и дополнительных выплат судьям и работникам Конституционного суда, Высшего судейского совета, Верховного суда, нижестоящих судов, Высшей школы судей и их аппарата, работникам Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде и его территориальных отделов осуществляется полностью за счет средств Государственного бюджета", - говорится в сообщении.

При этом, нижеследующие выплаты до 1 октября 2021 года производятся за счет средств Фонда развития органов судебной власти, с 1 октября 2021 года – за счет средств республиканского бюджета:

- надбавки за выслугу лет – судьям судов, Высшего судейского совета и работникам их аппарата, работникам Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде и его территориальных отделов;

- доплата за квалификационный класс и классный чин – судьям Верховного суда, Высшего судейского совета и работникам их аппарата, работникам Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде и его территориальных отделов.

Кроме того, указом утверждены разряды оплаты труда по тарифной сетке судей, работников аппарата судов, работников высшего судейского совета, а также высшей школы судей, департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде и его территориальных отделов.