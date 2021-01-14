Аккаунты подростков станут приватными в TikTok

Молодежная соцсеть стремится предоставить своим пользователям возможность делать осознанный выбор в отношении того, каким именно контентом и с кем они хотят делиться.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. TikTok вновь усиливает безопасность своих самых юных пользователей, передает Inc. со ссылкой на представителя соцсети. Аккаунты тех, кому меньше 16 лет, автоматически станут приватными.

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Видеоролики, размещенные в таких аккаунтах, смогут смотреть только одобренные пользователем подписчики.

"Таким образом платформа стремится предоставить молодым пользователям возможность делать осознанный выбор в отношении того, каким именно контентом и с кем они хотят делиться, а также самостоятельно определять степень конфиденциальности в приложении", — рассказал представитель TikTok.

Новые правила платформы выглядят так:

пользователи младше 16 лет смогут самостоятельно определять, кто может оставлять комментарии под их видеороликами: можно выбрать вариант "Друзья" или вообще ограничить такую возможность для всех;

сделать дуэт можно будет только с видеороликами пользователей старше 16 лет;

пользователи смогут скачивать только видеоролики, созданные авторами старше 16 лет;

функция "Предлагать вашу учетную запись другим" по умолчанию будет отключена для пользователей в возрасте 13—15 лет.

Другие пользователи также не смогут размещать в своих профилях видеоролики, созданные людьми до 16 лет.