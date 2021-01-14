ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вручил свидетельства о присвоении званий, ордена и медали группе военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, в связи с 29-летием Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины, сообщает UzA.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов

Среди получивших награды - 101 мужчина и четыре женщины. Орден "Фидокорона хизматлари учун" получил из рук президента один человек, четыре - награждены орденом "Шон-шараф" II степени, три военнослужащих получили орден "Дўстлик", столько же - орден "Мардлик".

Медалью "Жасорат" награждены 12 человек, медалью "Содиқ хизматлари учун" - 47 человек, медалью "Соғлом турмуш" - 6 человек, медалью "Шуҳрат" - 29 человек.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов

На церемонии подчеркивалось, что двери воинских частей всегда должны быть открыты для народа, для молодого поколения – будущих защитников Родины.

При этом большое внимание уделяется воспитанию нового поколения военных кадров, преданных идеям независимости и патриотизма. Главной целью в этом процессе обозначено предоставление солдатам и офицерам современных знаний, безупречное владение ими военной техникой и технологиями, их военно-патриотическое воспитание.

"Армия сильна не только вооружением и техникой, но и военными – солдатами, офицерами, генералами, не щадящими себя ради Родины, – отметил президент. – Это главный фактор, определяющий возможности и боевой потенциал наших вооруженных сил."

Отважных военных, удостоенных высоких государственных наград, президент назвал настоящими последователями великих предков.

На церемонии присутствовали также сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности, Национальной гвардии, органов таможни и внутренних дел.

В лице собравшихся Верховный Главнокомандующий сердечно поздравил и всех военнослужащих, удостоенных высоких орденов и медалей государства, которые сегодня принимают эти награды на местах.