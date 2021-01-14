Минюст Узбекистана завел аккаунт в TikTok

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана создало аккаунт в социальной сети TikTok, сообщает пресс-служба ведомства.
"Это было сделано для дальнейшего повышения правовой грамотности и культуры населения, в частности, повышения правовых знаний и понимания подрастающего поколения. В TikTok была создана страница "Правовая информация", - говорится в сообщении.
Сейчас там уже загружено несколько роликов.
Напомним, ранее запустили аккаунт в TikTok ГУВД Ташкента. Сейчас в их аккаунте более 1000 подписчиков и более тысячи лайков. Кстати, это первый государственный орган, создавший аккаунт в этой социальной сети.