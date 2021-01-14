20:26 14 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Изображение логотипа социальной сети TikTok на экране телефона

Минюст Узбекистана завел аккаунт в TikTok

© CC0 / Solen Feyissa / Person holding an iPhone running TikTok
Общество
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/0c/15766771.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210114/15790529/Minyust-Uzbekistana-zavel-akkaunt-v-TikTok.html

Сейчас у них в TikTok загружено несколько роликов. Несколько из них набрали большое количество лайков.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана создало аккаунт в социальной сети TikTok, сообщает пресс-служба ведомства.

"Это было сделано для дальнейшего повышения правовой грамотности и культуры населения, в частности, повышения правовых знаний и понимания подрастающего поколения. В TikTok была создана страница "Правовая информация", - говорится в сообщении.

Сейчас там уже загружено несколько роликов.

 

Напомним, ранее запустили аккаунт в TikTok ГУВД Ташкента. Сейчас в их аккаунте более 1000 подписчиков и более тысячи лайков. Кстати, это первый государственный орган, создавший аккаунт в этой социальной сети.

Теги:
TikTok, Минюст Узбекистана, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах - фотолента
Пес, кокос и криминальный кросс: будни питомцев кинологического центра
Пёс, "кокос" и криминальный кросс: будни кинологического центра — видео
Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
Как регистрировать мобильник в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться