Минюст Узбекистана завел аккаунт в TikTok

Сейчас у них в TikTok загружено несколько роликов. Несколько из них набрали большое количество лайков.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана создало аккаунт в социальной сети TikTok, сообщает пресс-служба ведомства.

"Это было сделано для дальнейшего повышения правовой грамотности и культуры населения, в частности, повышения правовых знаний и понимания подрастающего поколения. В TikTok была создана страница "Правовая информация", - говорится в сообщении.

Сейчас там уже загружено несколько роликов.

Напомним, ранее запустили аккаунт в TikTok ГУВД Ташкента. Сейчас в их аккаунте более 1000 подписчиков и более тысячи лайков. Кстати, это первый государственный орган, создавший аккаунт в этой социальной сети.