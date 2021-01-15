В Юнусабадском районе назначен новый глава хокимията

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Хокимом Нурафшана стал экс-министр ЖКО На пост главы администрации назначен Салиев Музаффар Холдорбоевич. В настоящее время он уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей. 30

США могут поучиться у стран СНГ открытым и конкурентным выборам — Володин На сегодня в государствах бывшего Советского Союза, которые входят в ОДКБ и в СНГ, избирательные стандарты очень высоки, считает спикер Госдумы РФ. 16