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В Юнусабадском районе назначен новый глава хокимията

Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15791830/V-Yunusabadskom-rayone-naznachen-novyy-glava-khokimiyata.html

Пост занял Ибрагимов Джахонгир Баходирович. Ранее он работал на должности хокима Бектемирского района.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Должность хокима Юнусабадского района занял Ибрагимов Джахонгир Баходирович, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Хокимият Ташкента
Ибрагимов Джахонгир Баходирович
В 2017-2020 годах он работал замхокима Сырдарьинской области по вопросам промышленного развития, капитального строительства, связи и ЖКХ, а в 2020-2021 гг. - хокимом Бектемирского района Ташкента.

На посту Ибрагимов сменил Рахманбека Усманова, который ранее стал заместителем министра транспорта.

Теги:
Ташкент, назначение, выборы хокимов, хоким, Хокимият Ташкента



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