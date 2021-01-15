В Юнусабадском районе назначен новый глава хокимията

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Пост занял Ибрагимов Джахонгир Баходирович. Ранее он работал на должности хокима Бектемирского района.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Должность хокима Юнусабадского района занял Ибрагимов Джахонгир Баходирович, сообщает пресс-служба столичной администрации.
Ибрагимов Джахонгир Баходирович
В 2017-2020 годах он работал замхокима Сырдарьинской области по вопросам промышленного развития, капитального строительства, связи и ЖКХ, а в 2020-2021 гг. - хокимом Бектемирского района Ташкента.
На посту Ибрагимов сменил Рахманбека Усманова, который ранее стал заместителем министра транспорта.