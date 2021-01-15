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Андижанский школьник обратился к властям с просьбой починить мост — видео

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15792934/Andizhanskiy-shkolnik-obratilsya-k-vlastyam-s-prosboy-pochinit-most--video.html

Ранее на этом месте сбили одного из проходящих людей. Дети опасаются, что это не последний подобный случай.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В соцсетях распространился видеоролик, в котором школьник со своими товарищами просит местные власти отремонтировать мост.

Мальчик проживает в городе Асака Андижанской области. Разрушенная конструкция расположена на улице Амира Темура. 

Школьник напомнил, что ранее на этом месте машина сбила ребенка. 

Юный андижанец пожаловался, что следующим, кого собьют, вполне может быть он, если власти не обратят на эту проблему внимание. 

"Если какой-нибудь алкаш будет проезжать, он нас не собьет? А если много людей будет по мосту переходить, а кто-то не поместится, будет идти позади и случайно выйдет на проезжую часть, что будет? Раз уж разрушили, пусть теперь и починят! До каких пор мы будем это терпеть?" — воскликнул мальчик. 

На вопрос, к кому он обращается с этим заявлением, ребенок ответил, что к хокиму Андижанской области и к хокиму города.

Совсем недавно мост рухнул и в Давлатабадском районе Наманганской области. Это при том, что в настоящее время конструкция принадлежит к числу строящихся объектов.

В столице сдан в эксплуатацию еще один мост
Пресс-служба президента Узбекистана
По накатанной: новый мост на улице Кипчак сдан в эксплуатацию

Местные власти заявили, что строительство пешеходного моста, предназначенного для облегчения посещение мавзолея "Ун бир Ахмад", было инициативой местного предпринимателя Маруфхона Ходжиханова и средств из госбюджета не выделялось.

Жителей заверили, что на все работы по укреплению сооружения уйдет около двух недель. После мост будет надежно зафиксирован. 

Теги:
хокимият, школьники, ремонт, мост, Андижан, ребенок



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