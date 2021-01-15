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Весна в Ташкенте

На выходные в Узбекистан придет настоящая весна

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15795280/Na-vykhodnye-v-Uzbekistan-pridet-nastoyaschaya-vesna.html

Температура воздуха превысит климатическую норму на 10-12 градусов. Однако радоваться рано - на следующей неделе снова похолодает.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. В Узбекистан придет настоящая весна на выходных, сообщает Узгидромет.

"15 и 16 января ожидается вынос очень сухого и теплого воздуха из зарубежного юга. Температура воздуха днем прогреется до +15…+20 градусов тепла, по югу — до +22 градусов, в ночные часы температура будет в пределах 0…+5 градусов выше нуля", - говорится в информации.

Температура воздуха превысит климатическую норму на 10-12 градусов.

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В эти дни по горным районам Узбекистана объявлена лавинная опасность.

Тем не менее в Узгидромете предупреждают, что весна придет ненадолго - на следующей неделе снова похолодает.

Теги:
тепло, Узбекистан, Узбекистан, прогноз погоды, погода



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