Почему многие дороги в Узбекистане не соответствуют требованиям

Что может помочь продлению срока службы дорог? На этот вопрос ответил представитель комитета по автодорогам Анвар Мустафаев.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Представитель комитета по автодорогам Анвар Мустафаев назвал главную причину плохого состояния дорог в Узбекистане и их быстрого разрушения.

По его словам, все дело в нарушении установленного объема перевозки грузов грузовыми автомашинами.

Между тем власти не сидят без дела, добавил Мустафаев.

"Из бюджета выделяются средства для реконструкции разрушенных дорог. За последние три года комитет проводил работы не только на дорогах общего пользования, но и на внутренних", — отметил специалист.

Он рассказал, что все работы проводятся в соответствии с выделенными из госбюджета средствами и разработанными программами.

Мустафаев считает, что привлечение частного сектора в сферу строительства автомобильных дорог может помочь продлению срока службы дорог.

Напомним: в конце декабря в Ташкенте завершился капремонт путепровода по улице Ахмада Дониш Малой кольцевой автодороги и на перекрестке улиц Мискин и Уста Ширин.

Работы велись с 2019 года. На проект был выделен 21 миллиард сумов.