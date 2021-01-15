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Шавкат Мирзиёев оценил ход строительства нового здания Сената

Шавкат Мирзиёев оценил ход строительства нового здания Сената

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Объект находится в центре Ташкента — на улице Ислама Каримова. Проект предусматривает реконструкцию шестиэтажного здания и строительство дополнительных объектов.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу осмотрел новое здание Сената, находящееся на стадии подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Объект находится в центре Ташкента — на улице Ислама Каримова. Проект предусматривает реконструкцию шестиэтажного здания и строительство дополнительных объектов. Сегодня идет монтаж инженерных коммуникаций.

"Обустраивается зал на 280 мест для совместных заседаний обеих палат Олий Мажлиса. Он будет оформлен в национальном стиле, оснащен современной техникой", — рассказали в пресс-службе.
  • Шавкат Мирзиёев оценил ход строительства нового здания Сената
    Шавкат Мирзиёев оценил ход строительства нового здания Сената
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Шавкат Мирзиёев оценил ход строительства нового здания Сената
    Шавкат Мирзиёев оценил ход строительства нового здания Сената
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Шавкат Мирзиёев оценил ход строительства нового здания Сената
    Шавкат Мирзиёев оценил ход строительства нового здания Сената
    Пресс-служба президента Узбекистана
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Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев оценил ход строительства нового здания Сената

Президент дал указания по созданию комфортных условий в новом здании.

"Наш парламент работает активно. Во время заседаний отдельно взятый законопроект обсуждается часами. Поэтому необходимо учитывать все аспекты, связанные с передвижением, здоровьем, возрастом участников во время заседаний, создать соответствующие условия. Если в зал будет падать солнечный свет, это будет благотворно влиять на настроение и работу", — сказал Мирзиёев.

В настоящее время здание Сената находится на площади Мустакиллик.

Теги:
Узбекистан, Сенат Олий Мажлиса, Сенат Республики Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Ташкент



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