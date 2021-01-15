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Узбекско-таджикские учения на полигоне Гурумсарой

Армия Узбекистана поднялась в рейтинге военной мощи, но уступила Беларуси

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15798102/Uzbekistan-podnyalsya-v-reytinge-voennoy-moschi-no-ustupil-Belarusi.html

Global firepower опубликовала новый международынй рейтинг вооруженных сил. Из 138 государств Узбекистан занимает 51-ю позицию, оставаясь сильнейшей в регионе.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Вооруженные силы Узбекистана улучшили позиции в глобальном рейтинге военной мощи, поднявшись на 51-ю строчку (В 2020 республика занимала 52-е место), сообщает Global firepower.

Это четвертый показатель среди государств бывшего СССР. Из тройки лидеров Узбекистан потеснила Беларусь, в прошлом году отстававшая на одну позицию. По военной мощи РУз опережают также Россия (2 место) и Украина (25 строчка). Из соседей по ЦА лучший результат традиционно у Казахстана — 62 место.

По количеству вооружений серьезных изменений с прошлым годом ресурс не отметил, однако необходимо учитывать, что статистика основана на официальных данных, а значит, не вся информация имеется в открытом доступе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на военном полигоне Фориш в Джизакской области
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев посетил военные учения на обновленном полигоне "Фориш"
В своей оборонной доктрине в 2017 году Ташкент заявлял о стремлении укреплять вооруженные силы исключительно для защиты своих границ от внешних и транснациональных угроз. В последние годы средние расходы на содержание вооруженных сил не превышали 4-5% ВВП. Точная информация о расходах на оборонную сферу в 2021 году не раскрывается, однако в своем ежегодном послании депутатам и сенаторам Олий Мажлиса Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что государство будет и впреть укреплять и развивать вооруженные силы для обеспечения стабильности и безопасности.

Теги:
Министерство обороны Узбекистана, Вооруженные силы, Узбекистан



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