В ГУВД прокомментировали нападение на оператора телеканала UzReport

В Управлении внутренних дел отметили, что в настоящее время в целях проверки правомерности действий инспекторами профилактики ГУВД города Ташкента проводится служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Оператор телеканала UzReport TV Фаёз Бахтиёров прошлой осенью подвергся нападению двух мужчин во время съемки ДТП, в результате чего была повреждена видеокамера, принадлежащая телеканалу. В ГУВД предоставили официальный комментарий по данному инциденту.

"Инспектором профилактики данного района были оформлены соответствующие документы и переданы в суд по административным делам Чиланзарского района. Суд признал виновными 27-летнего Жахонгира М. и 22-летнего Аюбхона Б. в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 183 ("Мелкое хулиганство") Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, и вынес решение о наложении штрафа", – сообщили в силовом ведомстве.

Ранее Бахтиёров обратился в органы внутренних дел с просьбой возбудить иск против мужчин. Чиланзарский районный административный суд 23 сентября вынес решение о наложении штрафа на правонарушителей. Однако дело, переданное в суд, не содержало первоначальных деталей. Согласно решению суда, оператор просто подрался с другими гражданами на улице. Сотрудники телеканала заявили, что ждут комментариев по делу от правоохранительных органов.