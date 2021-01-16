Назначен новый глава РНЦЭМП

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Генеральным директором Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи назначен Туляганов Даврон Бахтиярович. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Ранее он работал директором Джизакского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.
Даврон Туляганов имеет ученую степень доктора медицинских наук. Он много лет проработал на различных должностях в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи. В 2016-2017 годах исполнял обязанности замглавврача РНЦЭМП.
Прежде должность главы РНЦЭМП с 2007 года занимал Абдухаким Хаджибаев. Однако прошлой осенью его кандидатура была утверждена президентом на пост министра здравоохранения.