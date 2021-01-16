16:16 16 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Подписание документов

Назначен новый глава РНЦЭМП

© Sputnik/Виктор Толочко
Общество
Получить короткую ссылку
112 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210116/15800245/Naznachen-novyy-glava-RNTsEMP.html

Гендиректором Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи стал Туляганов Даврон Бахтиярович.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Генеральным директором Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи назначен Туляганов Даврон Бахтиярович. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. 

Минздрав Узбекистана
Туляганов Даврон Бахтиярович

Ранее он работал директором Джизакского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Даврон Туляганов имеет ученую степень доктора медицинских наук. Он много лет проработал на различных должностях в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи. В 2016-2017 годах исполнял обязанности замглавврача РНЦЭМП. 

Прежде должность главы РНЦЭМП с 2007 года занимал Абдухаким Хаджибаев. Однако прошлой осенью его кандидатура была утверждена президентом на пост министра здравоохранения.

Теги:
Узбекистан, Медицина, назначение, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Минздрав Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Щенки
Служил-был пес: бойцы кинологического фронта – от ищеек до камикадзе
Почему Россия выходит из Договора по открытому небу — ответ МИД РФ
Позиция Узбекистана в рейтинге военной мощи 2021
Крепка ль броня: уровень обороноспособности Узбекистана в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться