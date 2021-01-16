Назначен новый глава РНЦЭМП

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Генеральным директором Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи назначен Туляганов Даврон Бахтиярович. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Минздрав Узбекистана Туляганов Даврон Бахтиярович

Ранее он работал директором Джизакского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Даврон Туляганов имеет ученую степень доктора медицинских наук. Он много лет проработал на различных должностях в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи. В 2016-2017 годах исполнял обязанности замглавврача РНЦЭМП.

Прежде должность главы РНЦЭМП с 2007 года занимал Абдухаким Хаджибаев. Однако прошлой осенью его кандидатура была утверждена президентом на пост министра здравоохранения.