00:26 17 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Самолет в небе

Uzbekistan Airways опубликовала график рейсов между Ташкентом и Душанбе

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
54020
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210116/15800997/Uzbekistan-Airways-opublikovala-grafik-reysov-mezhdu-Tashkentom-i-Dushanbe.html

Аавиабилеты можно приобрести на сайте компании, в офисе Uzbekistan airways sales или у сторонних агентов.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о выполнении регулярного рейса по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент.

График авиарейсов

  • Ташкент – Душанбе - вылет в 08.00, прибытие в 09.00 по местному времени;
  • Душанбе – Ташкент - вылет в 11.00, прибытие в 12.00 по местному времени.

Отмечается, что авиабилеты можно приобрести на сайте компании, в офисе Uzbekistan airways sales или у сторонних агентов.

Ранее директор таджикистанского Агентства гражданской авиации Икром Субхонзода заявил журналистам о восстановлении регулярного авиасообщения между Душанбе и Ташкентом. Глава организации также сообщил, что рейсы между столицами двух стран будут выполнять авиакомпании "Сомон Эйр" и "Узбекистон хаво йуллари".

Теги:
Таджикистан, Узбекистан, Авиасообщение, Узбекистон хаво йуллари, Авиакомпания Uzbekistan Airways



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Щенки
Служил-был пес: бойцы кинологического фронта – от ищеек до камикадзе
Слон в посудной лавке: Лавров о вмешательстве США в деятельность государств
Позиция Узбекистана в рейтинге военной мощи 2021
Крепка ль броня: уровень обороноспособности Узбекистана в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться