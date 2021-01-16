Uzbekistan Airways опубликовала график рейсов между Ташкентом и Душанбе

Аавиабилеты можно приобрести на сайте компании, в офисе Uzbekistan airways sales или у сторонних агентов.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о выполнении регулярного рейса по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент.

График авиарейсов

Ташкент – Душанбе - вылет в 08.00, прибытие в 09.00 по местному времени;

Душанбе – Ташкент - вылет в 11.00, прибытие в 12.00 по местному времени.

Отмечается, что авиабилеты можно приобрести на сайте компании, в офисе Uzbekistan airways sales или у сторонних агентов.

Ранее директор таджикистанского Агентства гражданской авиации Икром Субхонзода заявил журналистам о восстановлении регулярного авиасообщения между Душанбе и Ташкентом. Глава организации также сообщил, что рейсы между столицами двух стран будут выполнять авиакомпании "Сомон Эйр" и "Узбекистон хаво йуллари".