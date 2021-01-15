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Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways

Узбекистан и Таджикистан возобновляют регулярное авиасообщение

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15796050/Uzbekistan-i-Tadzhikistan-vozobnovlyayut-regulyarnoe-aviasoobschenie.html

Рейсы между столицами двух стран — Ташкентом и Душанбе — будут выполнять авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" и "Сомон Эйр".

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Таджикистан и Узбекистан договорились выполнять регулярные рейсы между Душанбе и Ташкентом, сообщил журналистам директор таджикистанского Агентства гражданской авиации Икром Субхонзода. Об этом пишет РИА Новости.

"В связи с улучшением ситуации с коронавирусом в двух наших странах и на основе решения правительства страны Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о возобновлении регулярных рейсов между Душанбе и Ташкентом. Теперь обе стороны готовы начать полеты, и билеты скоро будут в свободной продаже", — сказал он.

Глава агентства сообщил, что рейсы между столицами двух стран будут выполнять авиакомпании "Сомон Эйр" и "Узбекистон хаво йуллари".

Крыло самолета
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Каждая авиакомпания будет выполнять по одному рейсу в неделю: по средам — "Узбекистон хаво йуллари", а по пятницам — "Сомон Эйр", — уточнил он.

Субхонзода отметил, что все пассажиры, которые направляются из Таджикистана в Узбекистан или обратно, должны в обязательном порядке соблюдать все меры предосторожности, имея при себе справку об отсутствии коронавирусной инфекции, полученную путём тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанной не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Теги:
Ташкент, Душанбе, Авиасообщение, Узбекистан, Таджикистан



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