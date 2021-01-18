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Вакцинация от коронавируса

Власти РУз планируют вакцинировать от COVID-19 в рамках COVAX до 20% населения

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1026)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210118/15809252/Vlasti-RUz-planiruyut-vaktsinirovat-ot-COVID-19-v-ramkakh-COVAX-do-20-naseleniya.html

COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Власти Узбекистана планируют вакцинировать от коронавируса COVID-19 в рамках механизма COVAX до 20 процентов населения, заявил замминистра здравоохранения республики Баходыр Юсупалиев.

COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

"Минздрав и партнерские организации сделали заказ в фонд COVAX на поставку вакцин, рассчитанных на 20 процентов населения", — сказал Юсупалиев.

Численность населения РУз превышает 34,5 миллиона. По расчетам узбекской стороны, к июню 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса COVID-19 до 60 процентов населения.

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Замглавы Минздрава сообщил, что GAVI предоставил узбекской стороне 17 холодильников большой вместимости и 206 минивэнов, которые будут доставлены во все регионы страны для проведения вакцинации в рамках COVAX.

Юсупалиев ранее сообщил, что власти Узбекистана в рамках COVAX заказали 100 тысяч доз вакцины Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в начале декабря прошлого года доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины "Cпутник V" против коронавируса. Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев позднее заявил журналистам, что Россия поставит в республику один миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".

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Ранее власти республики заявляли, что намерены провести испытания вакцин из РФ, Китая и Турции. По расчетам узбекской стороны, к июню 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса COVID-19 до 60 процентов населения. Численность населения РУз превышает 34 миллиона. В начале декабря пресс-служба Министерства инновационного развития сообщила, что в стране началась третья стадия испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, в них должны принять участие пять тысяч местных добровольцев. Срок испытаний — 14 месяцев.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1026)
Теги:
Минздрав Узбекистана, Баходир Юсупалиев, пандемия, коронавирус, вакцинация, Вакцина, Узбекистан



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