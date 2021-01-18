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Незаконная вырубка деревьев в Яккасарайскм районе Ташкента

В Узбекистане продлят срок действия моратория на вырубку деревьев

Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210118/15813353/V-Uzbekistane-prodlyat-srok-deystviya-moratoriya-na-vyrubku-derevev.html

За незаконно вырубленные деревья предлагается посадка 100 саженцев с условием ухода за ними в течение 3 лет.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. В Узбекистане срок действия моратория на вырубку ценных пород деревьев и кустарников планируется продлить до 31 декабря 2021-го, следует из проекта указа президента о Государственной программе 2021 года.

"Предлагается ввести обязательство по посадке в качестве компенсации за каждое срубленное дерево и кустарник 10 крупных саженцев (не менее 5-летнего возраста и высотой не менее 2 метров), не уступающих по своей ценности срубленным деревьям и кустарникам. За ними должен быть обеспечен уход в течение не менее 2 лет", - говорится в сообщении.

За незаконно вырубленные деревья предлагается посадка 100 саженцев с условием ухода за ними в течение 3 лет.

Напомним, в Узбекистане увеличился штраф за незаконную вырубку деревьев. Четвертого декабря вступила в силу новая редакция статьи 198 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В Узбекистане ужесточили санкции за уничтожение деревьев >>

Концепция охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года предусматривает меры по сохранению объектов окружающей среды от антропогенного воздействия, приоритетному использованию материалов и продукции, представляющих наименьшую экологическую опасность, расширению охраняемых природных территорий, а также развитию экологически безопасной системы обращения с отходами.

Теги:
экология, деревья, Узбекистан, Узбекистан



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