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Тимати извинился перед узбекским бизнесменом за инцидент в Дубае

Тимати извинился перед узбекским бизнесменом за инцидент в Дубае

Instagram/marat_khayrullayevich
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210119/15819728/Timati-izvinilsya-pered-uzbekskim-biznesmenom-za-intsident-v-Dubae.html

Во время ужина бизнесмен решил провести прямой эфир в Instagram. Однако телохранитель Тимати запретили Марату снимать, сославшись на то, что запрещено проводить съемки в заведении, где отдыхает рэпер.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. Узбекский бизнесмен Марат Хайруллаевич и его супруга - актриса Шахзода Мухамедова во время отдыха в Дубае попали в неловкую ситуацию с рэпером Тимати.

Сам бизнесмен в своем Instagram рассказал, что они отправились отмечать день рождения в ресторан "Ош-Дубай", где заказали столик за четыре дня.

Оказавшись на месте, они увидели, что в это же место прибыл и российский артист со своей охраной и друзьями.

"Тимати через администрацию заведения попросил, чтобы мы освободили для него ранее заказанное место и пересели в другое. Из уважения к артисту мы согласились и пересели за другой столик", - рассказывает узбекистанец.

Во время ужина бизнесмен решил провести прямой эфир в Instagram. Однако телохранитель Тимати запретили Марату снимать, сославшись на то, что запрещено проводить съемки в заведении, где отдыхает рэпер.

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В итоге узбекистанец высказал недовольство руководству ресторана и представителям Тимати. После этого инцидента Шахзода и Марат покинули заведение.

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Публикация от Marat Khayrullayevich (@marat_khayrullaevich)

Позже Тимати в Instagram написал Марату и извинился. Рэпер отметил, что его представители переборщили и предложил Марату встретиться. 

Теги:
ресторан, Дубай, шоу-бизнес, узбекистанка, узбекистанец, Узбекистанцы, Тимати



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