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Участок железнодорожного пути

Юношу чуть не убило током на железной дороге: он хотел сделать селфи

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Молодой человек был доставлен в Республиканский центр скорой медицинской помощи в реанимационное отделение. По информации, у гражданина 93% тела были подвержены термическими ожогами степени 2–3 А, В.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Несколько дней назад на железнодорожном пути в Ташкенте произошла страшная трагедия - 18-летнего юношу едва не убило сильнейшим электрическим разрядом. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Молодой человек забрался на вагон поезда на станции "Сергели" для того, чтобы сделать эффектное сэлфи, однако кадр не удался: парня ударило током. Через все тело юноши прошел сильнейший разряд мощностью в 27 тысяч вольт.

Как выяснилось, воспитанник дома милосердия хотел заснять себя на фоне железнодорожного пути. От электрического удара он получил серьезные повреждения.

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После случившегося юноша был доставлен в Республиканский центр скорой медицинской помощи в реанимационное отделение. По информации, у гражданина 93% тела были подвержены термическими ожогами степени 2–3 А, В, кроме того врачи диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы третьей степени тяжести.

Как отметили сотрудники МВД, в настоящее время по происшествию проводится расследование.

Теги:
МВД Узбекистана, Ташкент, электричество, удар, Происшествие



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