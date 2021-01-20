Кремль ответил на вопрос о "дворце Путина", про который рассказал Навальный

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике. И это вообще "старая пластинка".

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Кремль пока не ознакомился с расследованием Алексея Навального о "дворце Владимира Путина" под Геленджиком.

Однако подобной недвижимости у российского лидера нет. Эта информация не соответствует действительности. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, не знакомились. По сути, это неправда", — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков назвал "ерундой" слухи о том, что Путин якобы "боится" Навального.

Речь идет о причинах задержания оппозиционера. По его словам, задержание Навального — это дело ФСИН, поскольку это у них есть претензии к россиянину.

На днях находящийся в розыске Навальный вернулся в Россию из Германии. Там он находился на лечении в клинике "Шарите". По прилете его тут же задержали. Причем о своем намерении это сделать ФСИН сообщала заранее.

У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше".

Первое дело связано с растратой свыше 16 миллионов рублей, второе — с хищением более 30 миллионов рублей.