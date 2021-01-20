Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву — все из-за Крыма

В ближайшие 5 лет российскому артисту нельзя въезжать на территорию балтийской республики.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова внесли в список нежелательных лиц в Литве.

Об этом сообщила министр внутренних дел республики Агне Билотайте в Facebook.

"Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах", — написала Билотайте.

Вопрос о запрете на въезд в республику для артиста был поднят еще в пятницу. Во вторник, 19 января, решение вступило в силу.

Список нежелательных лиц на территории Литвы хотят пополнить еще одним именем — под запрет может попасть и Михаил Шуфутинский.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала подобные действия официального Вильнюса "репрессиями" и "глупостью".

По ее словам, литовские политики используют культуру в антироссийской пропаганде.

Шуфутинский также отреагировал на эту новость негативно. По его словам, никаких правовых оснований для введения запрета на его въезд у властей республики нет.

Напомним: Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.

Через два дня президент РФ, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.