Граждане каких стран чаще всего приезжали в Россию в 2020-м

Всего в прошлом году в РФ въехало 5,2 миллиона иностранцев — этот показатель на 70,2 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Министерстве внутренних дел России рассказали, граждане каких государств чаще всего приезжали в РФ в январе-ноябре 2020 года.

Как пишет РИА Новости, это представители стран СНГ — 80,4 процента.

Доля граждан государств Евросоюза составляет 7,3 процента, на остальных приходится 12,4 процента от миграционного потока.

Всего в 2020-м в страну въехало 5,2 миллиона иностранцев — этот показатель на 70,2 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

В Госкомстате Узбекистана ранее представили данные по количеству выбывших из республики и прибывших в нее в минувшем году. Больше всего граждан РУз уехало в Казахстан (64,3 процента), Россию (29,3 процента), Израиль (1,3 процента). В Кыргызстан отправилось 0,9 процента от общего числа выбывших, в Таджикистан — 0,6 процента. На другие страны пришлось 3,7 процента.

При этом наибольшая доля прибывших из-за рубежа также приходится на Казахстан (37 процентов), Россию (22,3 процента), Таджикистан (20 процентов), Кыргызстан (8,5 процента), наименьшая — на Туркменистан (1,3 процента), другие страны — 10,9 процента.