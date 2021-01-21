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На перевале Камчик сильный снегопад - МЧС предупреждает водителей

В МЧС предупредили об опасности на перевале Камчик

МЧС
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Прогнозируется туман с ухудшением видимости до 50 метров, возможно усиление ветра до 17-22 м/с. На дорогах ожидается образование снежных заносов и гололедицы.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям предупредили водителей о том, что 22 января в районе перевала Камчик, который находится на участке автодороги "Ташкент - Ош", ожидается снег, временами сильный. 

В этой связи спасатели призывают автомобилистов не превышать скорость на дорогах и быть предельно осторожными, соблюдать все меры предосторожности.

Кроме того, прогнозируются туман с ухудшением видимости до 50 метров и усиление ветра до 17-22 м/с. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы.

ГУБДД МВД Узбекистана
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В начале года на высокогорном участке перевала Камчик состоялись совместные командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По одному из сценариев, спасатели извлекли из-под завалов 10 человек, находившихся в двух автомобилях, попавших под снежную лавину.

Теги:
Узбекистан, снегопад, МЧС Узбекистана, Камчик



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