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В РУз задержаны джихадисты — деньги на мечети в Сардобе они отсылали в Сирию

Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210121/15833830/V-RUz-zaderzhany-dzhikhadisty--dengi-na-mecheti-v-Sardobe-oni-otsylali-v-Siriyu.html

Во время сезонной работы в Российской Федерации два лидера группировки подверглись воздействию радикально настроенных экстремистов и, вернувшись на родину, начали заниматься распространением своих деструктивных идей среди населения.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Сырдарьинской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность экстремисткой группы "Джихадисты"*. Об этом сообщили в МВД Узбекистана.

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В ходе проведенного расследования выяснилось, что во время сезонной работы в Российской Федерации два лидера группировки подверглись воздействию радикалистов. Они вернулись на родину и начали заниматься распространением своих деструктивных идей среди населения и через социальные сети.

Отмечается, что злоумышленники скачивали, хранили, распространяли статьи и отчеты участников экстремистских организаций, а также финансировали террористические группировки в Сирии.

В частности, мужчины создали благотворительную группу в мессенджере Telegram и под предлогом восстановления мечетей в Сардобе после наводнения собирали деньги с верующих мусульман и отправляли их в Сирию.

В настоящее время по соответствующим статьям Уголовного кодекса РУз ведется расследование.

*"Джихадисты" — религиозно-экстремистская организация, запрещенная в Узбекистане и в ряде других стран




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