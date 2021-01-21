В Узбекистане хотят упростить оформление легких ДТП — обсуждения продолжаются

Члены комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности в среду обговорили соответствующий законопроект, разработанный МВД республики в прошлом году.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане планируется упростить оформление документов о дорожно-транспортных происшествиях, в результате которых никто не получил телесных повреждений. Комитет Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности в среду обсудил соответствующий законопроект, разработанный МВД республики в прошлом году.

Речь идет о системе европротокола. Согласно проекту закона, участники ДТП заполняют извещение без участия сотрудника правоохранительных органов, проходят медико-наркологическое обследование и проводят оценочное экспертизу технических повреждений транспортных средств, в течение трех дней подают заявление страховую компанию. Страховая компания рассматривает документы и в течение 15 дней принимает решение о выдаче компенсации или отказе.

Аналогичная процедура на сегодня действует в таких странах, как Россия, Беларусь, Украина, Франция и Бельгия.

Пока же в Узбекистане на место любого ДТП должен быть вызван инспектор ДПС.

"Оформляются документы, проводится медико-наркологическое обследование и оповещается страховая компания, осуществляется предварительное следствие, различные осмотры, судебные процессы. Кроме того, участники дорожно-транспортных происшествий собирают все документы транспортного средства, заключение экспертизы, судебные решения и передают их в страховую компанию. Изучив документы, страховая компания принимает решение о выплате компенсации или отказе. На выполнение этих действий уходит в среднем 30-50 дней, что приводит к перегруженности граждан и дополнительным расходам", — отметили в пресс-службе Закпалаты.

Ожидается, что внедрение системы европротокола позволит устранить волокиту, заторы на дорогах за счет экономии времени, которое сейчас уходит на оформление документов инспектором, а также повысить качество обработки ДТП с пострадавшими.