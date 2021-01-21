В АО "Узсувтаъминот" запустят приложение для оперативного устранения аварий

Впервые по стране запущен единый короткий номер 1255. Ежедневно поступает почти 1000 обращений, запросов и предложений, которые изучаются руководителями и специалистами АО и региональных предприятий в разрезе махаллей и регионов.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Замглавы АО "Узсувтаъминот" Хуршид Рахматуллаев рассказал журналистам о системе работы с поступающими от населения обращениями. Для этого, по его словам, созданы страницы АО и группы во всех социальных сетях. Поступающие обращения рассматриваются в короткие сроки и устраняются.

В начале января 2021 года в мессенджере Telegram появилась группа @uzsuv_chat. На данный момент ее участниками являются свыше 1,6 тысячи граждан, в том числе представители районных и городских обществ водоснабжения. Ежедневно в группу поступает до 500 обращений со всех регионов.

Также впервые по стране запущен единый короткий номер 1255. Ежедневно поступает почти 1000 обращений, запросов и предложений, которые изучаются руководителями и специалистами АО и региональных предприятий в разрезе махаллей и регионов. Налажена обратная связь с потребителями.

В ближайшее время будет запущено мобильное приложение "Сувни асра" ("Береги воду"), целью которого является повышение оперативного отклика на возникшие аварии. Сейчас оно проходит проверку в платформах Play Market и Apple Store.

Его преимущество в том, что если вы сфотографируете место аварии и отправите фото при помощи мобильного приложения, специалисты оперативно прибудут на место происшествия используя систему GPS.