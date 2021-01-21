00:38 22 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск
В ГУВД предупредили ташкентцев о надвигающихся снегопадах

В ГУВД предупредили ташкентцев о надвигающихся снегопадах

ГУВД Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
92540
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/15/15839508.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210121/15839536/V-GUVD-predupredili-tashkenttsev-o-nadvigayuschikhsya-snegopadakh.html

Во избежание порчи имущества необходимо убрать автомобили, припаркованные под деревьями или вблизи рекламных щитов, в более безопасные места.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В ГУВД Ташкента призывают жителей быть осторожнее из-за надвигающихся холодов и снегопадов.

"Просим вас во избежание порчи имущества убрать автомобили, припаркованные под деревьями или вблизи рекламных щитов, в более безопасные места. Плотно закройте окна. Рекомендуем убрать с внешнего подоконника горшки с цветами и иные предметы. На случай, если возникнут перебои с подачей электричества, отключите от электросети бытовые электроприборы", - говорится в сообщении.

Напомним, с сегодняшнего дня в Узбекистане ожидается резкое понижение температуры: через западный Казахстан осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над центральными районами европейской части России (Московская область).

С 21 по 23 января ветер усилится до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с.

В Узбекистан снова нагрянут морозы >>

Ночью 22 январяя температура воздуха понизится до 5-10 градусов мороза, днем – не превысит показатель в 5 градусов ниже нуля, по северу – ночью до 12-15 градусов мороза, днем – до минус 8.

Теги:
снегопад, мороз, погода, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, ГУВД Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Выставка, посвященная борьбе против COVID-19 в Ухане, - фото
Новый президент: несколько фактов о Джо Байдене (видео)
"Брат" Обамы, вдовец и "зожник": что мы знаем о Джо Байдене – 10 фактов
Статистика жизни: сколько граждан родилось в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться