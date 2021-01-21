В ГУВД предупредили ташкентцев о надвигающихся снегопадах

Во избежание порчи имущества необходимо убрать автомобили, припаркованные под деревьями или вблизи рекламных щитов, в более безопасные места.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В ГУВД Ташкента призывают жителей быть осторожнее из-за надвигающихся холодов и снегопадов.

"Просим вас во избежание порчи имущества убрать автомобили, припаркованные под деревьями или вблизи рекламных щитов, в более безопасные места. Плотно закройте окна. Рекомендуем убрать с внешнего подоконника горшки с цветами и иные предметы. На случай, если возникнут перебои с подачей электричества, отключите от электросети бытовые электроприборы", - говорится в сообщении.

Напомним, с сегодняшнего дня в Узбекистане ожидается резкое понижение температуры: через западный Казахстан осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над центральными районами европейской части России (Московская область).

С 21 по 23 января ветер усилится до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с.

В Узбекистан снова нагрянут морозы >>

Ночью 22 январяя температура воздуха понизится до 5-10 градусов мороза, днем – не превысит показатель в 5 градусов ниже нуля, по северу – ночью до 12-15 градусов мороза, днем – до минус 8.