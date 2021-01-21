В ГУВД предупредили ташкентцев о надвигающихся снегопадах

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В ГУВД Ташкента призывают жителей быть осторожнее из-за надвигающихся холодов и снегопадов.
"Просим вас во избежание порчи имущества убрать автомобили, припаркованные под деревьями или вблизи рекламных щитов, в более безопасные места. Плотно закройте окна. Рекомендуем убрать с внешнего подоконника горшки с цветами и иные предметы. На случай, если возникнут перебои с подачей электричества, отключите от электросети бытовые электроприборы", - говорится в сообщении.
Напомним, с сегодняшнего дня в Узбекистане ожидается резкое понижение температуры: через западный Казахстан осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над центральными районами европейской части России (Московская область).
С 21 по 23 января ветер усилится до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с.
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Ночью 22 январяя температура воздуха понизится до 5-10 градусов мороза, днем – не превысит показатель в 5 градусов ниже нуля, по северу – ночью до 12-15 градусов мороза, днем – до минус 8.