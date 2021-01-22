Семьям погибших и пострадавшим на Ново-Ангренской ТЭС оказана финпомощь

Работникам предприятия "Энергокозонтозалаш" была оказана первая медицинская помощь и произведен закуп необходимых для лечения медикаментов.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Семьям погибших и пострадавших сотрудников ОАО "Востокэнерготеплоизоляция" и ООО "Энергокозонтозалаш" в результате ЧП на Ново-Ангренской ТЭС предоставлена материальная помощь и моральная поддержка, сообщили в Минэнерго.

Трем работникам предприятия "Энергокозонтозалаш" была оказана первая медицинская помощь и произведен закуп необходимых для лечения медикаментов на 5 млн сумов. Сейчас состояние пострадавших улучшилось, уточняют в министерстве.

Кроме того, семьям трех погибших сотрудников ОАО "Востокэнерготеплоизоляция" предоставлена материальная помощь для проведения похорон на общую сумму почти 6,9 млн сумов. Согласно соответствующему регламенту организации, оказывается дополнительная (полная) финансовая помощь.

В Министерство энергетики выразили соболезнования семьям и друзьям погибших.

Ранее на Ново-Ангренской ТЭС произошло чрезвычайное происшествие, унесшее жизни людей. В энергоблоке, работа которого была приостановлена во вторник для проведения профилактических мероприятий, произошла вспышка пыльно-угольной воздушной смеси, в результате чего погибли три сотрудника компании "Востокэнерготеплоизоляции" и три работника "Энергоқозонтозалаш" получили ожоги разной степени тяжести.