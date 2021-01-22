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Ново-Ангренская ТЭС

Семьям погибших и пострадавшим на Ново-Ангренской ТЭС оказана финпомощь

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210122/15840266/Semyam-pogibshikh-i-postradavshim-na-Novo-Angrenskoy-TES-okazana-finpomosch.html

Работникам предприятия "Энергокозонтозалаш" была оказана первая медицинская помощь и произведен закуп необходимых для лечения медикаментов.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Семьям погибших и пострадавших сотрудников ОАО "Востокэнерготеплоизоляция" и ООО "Энергокозонтозалаш" в результате ЧП на Ново-Ангренской ТЭС предоставлена материальная помощь и моральная поддержка, сообщили в Минэнерго.

Трем работникам предприятия "Энергокозонтозалаш" была оказана первая медицинская помощь и произведен закуп необходимых для лечения медикаментов на 5 млн сумов. Сейчас состояние пострадавших улучшилось, уточняют в министерстве.

Кроме того, семьям трех погибших сотрудников ОАО "Востокэнерготеплоизоляция" предоставлена материальная помощь для проведения похорон на общую сумму почти 6,9 млн сумов. Согласно соответствующему регламенту организации, оказывается дополнительная (полная) финансовая помощь.

Скорая медицинская помощь, архивное фото
© Sputnik / Павел Лисицын
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В Министерство энергетики выразили соболезнования семьям и друзьям погибших.

Ранее на Ново-Ангренской ТЭС произошло чрезвычайное происшествие, унесшее жизни людей. В энергоблоке, работа которого была приостановлена во вторник для проведения профилактических мероприятий, произошла вспышка пыльно-угольной воздушной смеси, в результате чего погибли три сотрудника компании "Востокэнерготеплоизоляции" и три работника "Энергоқозонтозалаш" получили ожоги разной степени тяжести.




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