В Самаркандской области при получении взятки задержаны сотрудники хокимията

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Мошенничество" и "Дача взятки". В настоящее время ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Сотрудники хокимията Самаркандской области задержаны при получении взятки, сообщают в в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудник хокимията задержан при получении взятки в размере $120 тысяч >>

Секретарь заместителя хокима Ургутского района по вопросам промышленного развития, капитального строительства, связи и ЖКХ, а также его коллега потребовали у гражданина взятку в размере $30 тысяч. Денежную компенсацию они планировали получить в обмен на выделение 1 гектара земли из резерва в свободной экономической зоне Ургутского района, уточняют в госоргане надзора.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками правоохранительных органов, злоумышленники были задержаны во время передачи взятки в размере $15 тысяч из $30 тысяч ранее оговоренной суммы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Мошенничество" и "Дача взятки". Следствие продолжается.