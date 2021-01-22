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В Самаркандской области при получении взятки задержаны сотрудники хокимията

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210122/15840358/V-Samarkandskoy-oblasti-pri-poluchenii-vzyatki-zaderzhany-sotrudniki-khokimiyata.html

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Мошенничество" и "Дача взятки". В настоящее время ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Сотрудники хокимията Самаркандской области задержаны при получении взятки, сообщают в в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудник хокимията задержан при получении взятки в размере $120 тысяч >>

Секретарь заместителя хокима Ургутского района по вопросам промышленного развития, капитального строительства, связи и ЖКХ, а также его коллега потребовали у гражданина взятку в размере $30 тысяч. Денежную компенсацию они планировали получить в обмен на выделение 1 гектара земли из резерва в свободной экономической зоне Ургутского района, уточняют в госоргане надзора.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками правоохранительных органов, злоумышленники были задержаны во время передачи взятки в размере $15 тысяч из $30 тысяч ранее оговоренной суммы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Мошенничество" и "Дача взятки". Следствие продолжается.

Теги:
Самаркандская область, мошенник, мошенничество, правонарушение, взятка, Хокимият



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