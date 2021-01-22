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Автомобили Chevrolet на автостоянке

Сколько и какие машины выпустил узбекский автопром в 2020-м — статистика

© Sputnik / Игорь Руссак
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210122/15840632/Skolko-i-kakie-mashiny-vypustil-uzbekskiy-avtoprom-v-2020-m--statistika.html

Также отмечается, что в прошлом году произошло снижение объема производства грузовых автомобилей – 4 163 штук, что на 1 157 меньше, чем в 2019-м.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В прошлом году в республике было произведено 280 080 автомобилей, что на 8 972 больше, чем за аналогичный период 2019-го, сообщают в Государственном комитете по статистике.

По данным Госкомстата, за этот период больше всего было выпущено автомобилей Cobalt – 79  908 шт. (+42,2%), Nexia T-250 – 66 402 шт. (-9,2%), Damas – 51 692 шт. (-0,2%) и Lacetti Gentra – 50 052 шт. (+12,5%).

В свою очередь, производство авто Spark составило 23 003 ед. (-5,1%), Labo – 9 023 ед. (+23,8%).

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© Foto : dangquocbuu
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Однако в 2020 году произошло снижение объема изготовления грузовых автомобилей – 4 163 штук, что на 1 157 меньше, чем в 2019-м.

Также существенно сократился объем производства автобусов – на 58,1%. Если в январе-декабре 2019 года было выпущено 1 534 автобуса, то в 2020-м – всего 642.

Ранее в компании UzAuto Motors заявили, что они побили рекорд производства автомобилей. В компании уточнили, что в прошлом году на заводе выпустили вдвое больше машин, чем в сравнении с 2017-м.

Теги:
производство, автомобили, Узавтопром, статистика, Государственный комитет по статистике, Госкомстат



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