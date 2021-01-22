Сколько и какие машины выпустил узбекский автопром в 2020-м — статистика

Также отмечается, что в прошлом году произошло снижение объема производства грузовых автомобилей – 4 163 штук, что на 1 157 меньше, чем в 2019-м.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В прошлом году в республике было произведено 280 080 автомобилей, что на 8 972 больше, чем за аналогичный период 2019-го, сообщают в Государственном комитете по статистике.

По данным Госкомстата, за этот период больше всего было выпущено автомобилей Cobalt – 79 908 шт. (+42,2%), Nexia T-250 – 66 402 шт. (-9,2%), Damas – 51 692 шт. (-0,2%) и Lacetti Gentra – 50 052 шт. (+12,5%).

В свою очередь, производство авто Spark составило 23 003 ед. (-5,1%), Labo – 9 023 ед. (+23,8%).

Однако в 2020 году произошло снижение объема изготовления грузовых автомобилей – 4 163 штук, что на 1 157 меньше, чем в 2019-м.

Также существенно сократился объем производства автобусов – на 58,1%. Если в январе-декабре 2019 года было выпущено 1 534 автобуса, то в 2020-м – всего 642.

Ранее в компании UzAuto Motors заявили, что они побили рекорд производства автомобилей. В компании уточнили, что в прошлом году на заводе выпустили вдвое больше машин, чем в сравнении с 2017-м.