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"Качественная клюква": Песков отозвался о "расследовании" Навального

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210122/15845758/Kachestvennaya-klyukva-Peskov-otozvalsya-o-rassledovanii-Navalnogo.html

Семнадцатого января находящийся в розыске Навальный вернулся в РФ из Германии. Там он пребывал на лечении в клинике "Шарите". По прилете его тут же задержали, а на днях от его имени вышло якобы расследование-разоблачение.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на скандальный материал Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике.

Представитель Кремля назвал это "расследование" враньем и хорошей, качественной "клюквой".

"Здесь не нужны никакие разъяснения. Наверное, вы помните, что буквально несколько дней назад, когда появился этот материал, мы сказали, что это не соответствуют действительности, и что какие-то вот эти вот инсинуации относительно того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, они не соответствуют действительности. Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения", — сказал Песков журналистам.

Ранее он заявил, что слухи о том, что Путин якобы "боится" Навального, — полнейшая "ерунда". 

Таким образом пресс-секретарь российского лидера отреагировал на новости о задержании и аресте оппозиционера.

Напомним, что у Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше".

Первое дело связано с растратой свыше 16 миллионов рублей, второе — с хищением более 30 миллионов рублей.

Теги:
Владимир Путин, президент, президент РФ, Кремль, Россия, Дмитрий Песков, Алексей Навальный



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