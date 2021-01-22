В Ташкенте создадут отдельные полосы для автобусов, пожарных и скорых машин

На выделенном пути будет действовать запрет на передвижение личных легковых автомобилей. При этом линейным и специальным службам такси, а также велосипедам разрешат ездить на данных полосах.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В столице на 10 улицах планируется внедрить отдельные полос для движения автобусов, линейных такси, машин скорой помощи и пожарных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе "Тошшахартрансхизмат".

Список улиц с отельными полосами:

ул. Бобура (остановка Международного аэропорта – пересечение ул. Сеул);

ул. Фурката (ул. Сеул – пересечение ул. И. Каримова);

Малая кольцевая дорога (ул. Ш. Руставели – пересечение ул. Фархадская);

ул. Фархадская (Малая кольцевая дорога – пересечение ул. Лутфи);

ул. Лутфи (ул. Фархадская – пересечение ул. Мукими);

ул. Мукими (ул. Лутфи – пересечение ул. Ш. Руставели);

ул. Фаргона йули (ул. Кушкуприк – пересечение ул. Куйлик ота);

ул. Истикбол (ул. Нукус – пересечение ул. Шахрисабз);

ул. А. Дониша (Ташкентская кольцевая дорога – пересечение ул. Нурафшон);

ул. Себзор (ул. Нурафшон – пересечение ул. А.Кадыри).

"Отдельные полосы создадут условия для перевозки пассажиров из пункта отправки в пункт назначения с соблюдением графика движения, что повысит привлекательность общественного транспорта. Кроме того, автобусы не будут мешать другим легковым машинам во время движения", - говорится в сообщении.

По информации "Тошшахартрансхизмат", отдельные полосы помогут машинам экстренной медпомощи оперативно осуществлять свою работу.

Как передает пресс-служба транспортной компании, на отдельных полосах будет действовать запрет на передвижение личных легковых автомобилей. При этом линейным и специальным службам такси, а также велосипедам разрешат ездить на данных полосах, уточнили в организации.

Отмечается, что в первые 10 дней месяца после введения отдельных полос сотрудники УБДД будут проводить профилактические беседы с водителями без наложения штрафов.

Данный проект намечено реализовать на базе общественного мнения. Для этой цели на официальных страницах в социальных сетях УБДД и "Тошшахартрансхизмат" начали проводить опросы среди населения.

Напомним, предварительный проект генерального плана улучшения дорожной инфраструктуры и транспортной системы в столице был разработан в ноябре прошлого года. Им предусмотрена оптимизация движения на 24 крупных перекрестках, что позволит снизить число остановок в среднем на 71% и время остановок – на 48%, а также уменьшить заторы на 64%, а расход топлива на 34%.