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Разметка выделенной полосы для движения общественного транспорта

В Ташкенте создадут отдельные полосы для автобусов, пожарных и скорых машин

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210122/15845860/V-Tashkente-sozdadut-otdelnye-polosy-dlya-avtobusov-pozharnykh-i-skorykh-mashin.html

На выделенном пути будет действовать запрет на передвижение личных легковых автомобилей. При этом линейным и специальным службам такси, а также велосипедам разрешат ездить на данных полосах.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В столице на 10 улицах планируется внедрить отдельные полос для движения автобусов, линейных такси, машин скорой помощи и пожарных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе "Тошшахартрансхизмат".

Список улиц с отельными полосами:

  • ул. Бобура (остановка Международного аэропорта – пересечение ул. Сеул);
  • ул. Фурката (ул. Сеул – пересечение ул. И. Каримова);
  • Малая кольцевая дорога (ул. Ш. Руставели – пересечение ул. Фархадская);
  •  ул. Фархадская (Малая кольцевая дорога – пересечение ул. Лутфи);
  •  ул. Лутфи (ул. Фархадская – пересечение ул. Мукими);
  • ул. Мукими (ул. Лутфи – пересечение ул. Ш. Руставели);
  • ул. Фаргона йули (ул. Кушкуприк – пересечение ул. Куйлик ота);
  • ул. Истикбол (ул. Нукус – пересечение ул. Шахрисабз);
  • ул. А. Дониша (Ташкентская кольцевая дорога – пересечение ул. Нурафшон);
  • ул. Себзор (ул. Нурафшон –  пересечение ул. А.Кадыри).
"Отдельные полосы создадут условия для перевозки пассажиров из пункта отправки в пункт назначения с соблюдением графика движения, что повысит привлекательность общественного транспорта. Кроме того, автобусы не будут мешать другим легковым машинам во время движения", - говорится в сообщении.

По информации "Тошшахартрансхизмат", отдельные полосы помогут машинам экстренной медпомощи оперативно осуществлять свою работу.

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Как передает пресс-служба транспортной компании, на отдельных полосах будет действовать запрет на передвижение личных легковых автомобилей. При этом линейным и специальным службам такси, а также велосипедам разрешат ездить на данных полосах, уточнили в организации.

Отмечается, что в первые 10 дней месяца после введения отдельных полос сотрудники УБДД будут проводить профилактические беседы с водителями без наложения штрафов.

Данный проект намечено реализовать на базе общественного мнения. Для этой цели на официальных страницах в социальных сетях УБДД и "Тошшахартрансхизмат" начали проводить опросы среди населения.

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© Sputnik / Склярук
Самый оживленный перекресток в Ташкенте изменят

Напомним, предварительный проект генерального плана улучшения дорожной инфраструктуры и транспортной системы в столице был разработан в ноябре прошлого года. Им предусмотрена оптимизация движения на 24 крупных перекрестках, что позволит снизить число остановок в среднем на 71% и время остановок – на 48%, а также уменьшить заторы на 64%, а расход топлива на 34%.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, автомобили, такси, автобусы, транспортное сообщение, общественный транспорт, транспорт



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