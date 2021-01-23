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Ново-Ангренская ТЭС

Семьи погибших на Ново-Ангренской ТЭС получили по 105 млн сумов

Газета "Народное слово"
Общество
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Утром двадцатого января на Ново-Ангренской ТЭС в Ташкентской области произошло ЧП, унесшее жизни троих человек. Еще трое были госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Семьи погибших на Ново-Ангренской теплоэлектростанции получили дополнительно по 105 миллионов сумов, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

Ново-Ангренская ТЭС
Sputnik / Рамиз Бахтияров
ЧП на Ново-Ангренской ТЭС в Узбекистане: есть пострадавшие и жертвы
Утром 20 января в пятом энергоблоке Ново-Ангренской ТЭС, находившемся на ремонте, произошла вспышка пыльно-угольной воздушной смеси. Погибли три человека — сотрудники АО "Востокэнерготеплоизоляция", еще столько же — сотрудники ООО "Энергокотлоочистка" — получили ожоги разной степени тяжести и были госпитализированы.

В пятницу Минэнерго сообщило о закупке для пострадавших необходимых медикаментов на пять миллионов сумов и выделении денег на похороны погибших.

Позднее семьям жертв была оказана дополнительная материальная помощь: по решению руководства ТЭС они получили еще по 105 миллионов сумов.

Теги:
Минэнерго, погибшие, Ново-Ангренская ТЭС



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