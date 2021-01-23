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Мечеть Кул-Шариф в Казани

UzAirways организует несколько чартеров из Казани в Ташкент

Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210123/15848603/UzAirways-organizuet-neskolko-charterov-iz-Kazani-v-Tashkent.html

Авиаперелеты из российских городов в Узбекистан возможны только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 и с соблюдением визового режима РУз.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Uzbekistan Airways в феврале выполнит несколько рейсов из Казани в Ташкент, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Чартеры запланированы на 2, 9, 16 и 23 февраля. Самолет будет вылетать из российского города в 18.30 и прибывать в столицу Узбекистана в 23.30.

Также UzAirways 9 и 23 февраля выполнит чартерные рейсы из Краснодара в Ташкент. Вылет в 21.20, прибытие — в 02.50.

Uzbekistan Airways в сентябре возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан, а на днях — в Таджикистан. Полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности в Россию, продолжены в режиме спецрейсов.

Авиаперелет из Узбекистана в РФ возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а также документов для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.

В РУз можно попасть тоже только со справкой об отсутствии инфекции и с соблюдением визового режима.

Теги:
авиаперелет, перелеты, рейс, Россия, Узбекистан, Ташкент, Казань, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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