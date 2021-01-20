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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways

UzAirways возобновила полеты в Таджикистан

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210120/15827136/UzAirways-vozobnovila-polety-v-Tadzhikistan.html

На первоначальном этапе узбекистанский национальный авиаперевозчик будет выполнять полеты между столицами двух стран по средам.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways в среду возобновила полеты в Таджикистан, рейс Ташкент — Душанбе первоначально будет осуществляться раз в неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

Власти Узбекистана с 16 марта 2020 года приостановили пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранцев и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы на родину. С 1 октября в республике были открыты границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм.

"Uzbekistan Airways сегодня утром выполнила рейс из Ташкента в Душанбе, впервые с весны после перерыва, вызванного пандемией коронавируса", — сказал представитель авиакомпании. По его словам, в 12.00 по местному времени авиакомпания выполнила обратный рейс из столицы Таджикистана.

На первоначальном этапе UzAirways будет выполнять полеты между столицами двух стран по средам, добавили в авиакомпании.

Самолет в небе
© Sputnik / Александр Кряжев
Uzbekistan Airways опубликовала график рейсов между Ташкентом и Душанбе
Ранее директор Агентства гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода сообщал журналистам, что таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" будет выполнять рейсы между Душанбе и Ташкентом также еженедельно — по пятницам.

Uzbekistan Airways в сентябре возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан. Полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности в Россию, продолжены в режиме спецрейсов. Авиаперелет из Узбекистана в РФ возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а также документов для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.

Теги:
Душанбе, Ташкент, UzAirways, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Таджикистан, Узбекистан



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