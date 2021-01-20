UzAirways возобновила полеты в Таджикистан

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways в среду возобновила полеты в Таджикистан, рейс Ташкент — Душанбе первоначально будет осуществляться раз в неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
Власти Узбекистана с 16 марта 2020 года приостановили пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранцев и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы на родину. С 1 октября в республике были открыты границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм.
"Uzbekistan Airways сегодня утром выполнила рейс из Ташкента в Душанбе, впервые с весны после перерыва, вызванного пандемией коронавируса", — сказал представитель авиакомпании. По его словам, в 12.00 по местному времени авиакомпания выполнила обратный рейс из столицы Таджикистана.
На первоначальном этапе UzAirways будет выполнять полеты между столицами двух стран по средам, добавили в авиакомпании.
Uzbekistan Airways в сентябре возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан. Полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности в Россию, продолжены в режиме спецрейсов. Авиаперелет из Узбекистана в РФ возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а также документов для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.