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Участок железнодорожного пути

Ж/д сообщение до границы с Туркменистаном возобновится с 25 января

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210124/15851095/Zhd-soobschenie-do-granitsy-s-Turkmenistanom-vozobnovitsya-s-25-yanvarya.html

Движение поезда по маршруту Алат – Ташкент – Алат будет осуществляться с понедельника четыре раза в неделю.

ТАШКЕНТ — 24 янв, Sputnik. Во время своей рабочей поездки в Бухарскую область Шавкат Мирзиёев поручил возобновить движение поездов между городом Алат, который находится на границе между Узбекистаном и Туркменистаном и столицей республики - Ташкентом. Как подчеркнул глава государства, такой запрос содержится в многочисленных обращениях местных жителей.

В этой связи в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари" проинформировали пассажиров о возобновлении движения поездов между Алатом и Ташкентом с 25 января этого года.

Движение состава по маршруту Алат – Ташкент – Алат будет осуществляться четыре раза в неделю.

В сентябре прошлого года в рамках очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Республики Узбекистан и Туркменистана стороны обсудили расширении связей в области транспорта, транспортных коммуникаций и транзита.

Участники дискуссии высказались за скорейшую реализацию Ашхабадского соглашения по формированию международного транспортно-коммуникационного коридора "Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман".

Теги:
Поезд, Бухара, Узбекистан, Туркменистан, Узбекистон темир йуллари



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