Узбекистанцы "срывают" процесс приватизации Coca-Cola — что происходит?

Граждане и бизнесмены жалуются на необоснованность критериев, выдвинутых для участия в тендере. В жалобах отмечается, что это все приводит к искусственному ограничению числа вероятных участников торгов.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Антикоррупционное агентство опубликовало официальное сообщение после многочисленных обращений граждан и предпринимателей с просьбой остановить процесс приватизации госакивов предприятия Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd.

Отмечается, что продажа госдоли в размере 57,118% происходит с нарушениями действующего законодательства.

Проверки показали, что некоторые требования, перечисленные в порядке проведения тендера, препятствуют здоровой конкуренции.

В частности, некоторые из условий способствуют резкому сокращению круга лиц, которые могут участвовать в торгах, а также порождают ряд коррупционных факторов.

"Резкое ограничение числа возможных участников может привести к отсутствию реальной конкуренции между небольшим количеством участников, которые могут выполнить условия тендера, и, как следствие, к предложению низкой цены на государственную долю и к существенному ущербу экономическим интересам Узбекистана", — говорится в сообщении агентства.

Что, в связи с этим, предлагается:

приостановить тендер "в связи с недостаточной конкуренцией со стороны Государственной комиссии по проведению тендерных торгов по продаже государственного имущества";

смягчить условия тендера "на основе заключений международных финансовых и юридических консультантов в целях привлечения к участию в тендерных торгах большего числа претендентов и создания равных возможностей и условий".

Напомним, что подготовительная работа по продаже госдоли в уставном капитале ООО Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd (CCBU) была запущена еще в ноябре.

Победителя должна была определить Госкомиссия по проведению тендерных торгов при продаже госимущества на основании ценового предложения, а также условий договора купли-продажи доли.

Приватизация Coca-Cola Uzbekistan должна была способствовать модернизации технологических процессов, внедрению новых методов корпоративного управления и росту эффективности компании.