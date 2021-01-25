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Снег на траве. Архивное фото

Выдохнули: в Узбекистан возвращается теплая погода

© Sputnik / Владимир Сергеев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210125/15859403/Vydokhnuli-v-Uzbekistan-vozvraschaetsya-teplaya-pogoda.html

Влияние холодной периферии антициклона, который обуславливал холодную погоду в конце предыдущей недели, начинает ослабевать.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. После резкого похолодания в Узбекистан снова возвращается привычное тепло, сообщает Узгидромет.

"Влияние холодной периферии антициклона, который обуславливал холодную погоду в конце предыдущей недели, начинает ослабевать", - говорится в информации.

Сегодня и завтра по всей республике ожидается малооблачная погода, в дневные часы солнце будет прогревать воздух до 3-8° тепла, а ночью морозы сохранятся в пределах 3-6° мороза, местами до 8° мороза.

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Напомним, на прошлой неделе по республике прошли снегопады, метели и ночные морозы до -15 градусов ниже нуля.

Теги:
тепло, погода, Узбекистан, Узбекистан



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