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Вокзал Ташкент-Южный

"Узбекистон темир йуллари" возобновит поезд из Ташкента в Шават

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210125/15862645/Uzbekiston-temir-yullari-vozobnovit-poezda-iz-Tashkenta-v-Shavat.html

Состав будет курсировать между столицей и городом в Хорезмской области три раза в неделю.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" объявила о запуске поезда по маршруту "Ташкент — Шават — Ташкент".

Состав начнет курсировать с 3-4 февраля, рассказали в пресс-службе. Поезд будет ходить три раза в неделю.

Ранее в "Узбекистон темир йуллари" сообщили о возобновлении движения поездов между туркменистанским городом Алат и Ташкентом с 25 января.

Теги:
Шават, Поезд, Узбекистон темир йуллари, Ташкент



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