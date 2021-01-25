"Узбекистон темир йуллари" возобновит поезд из Ташкента в Шават

Состав будет курсировать между столицей и городом в Хорезмской области три раза в неделю.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" объявила о запуске поезда по маршруту "Ташкент — Шават — Ташкент".

Состав начнет курсировать с 3-4 февраля, рассказали в пресс-службе. Поезд будет ходить три раза в неделю.

Ранее в "Узбекистон темир йуллари" сообщили о возобновлении движения поездов между туркменистанским городом Алат и Ташкентом с 25 января.