15:04 26 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.72
  • EUR12798.46
  • USD10518.99
Поиск

Узбекистанцы раскупили Chevrolet Tracker в первый же день

UzAuto Motors
Общество
Получить короткую ссылку
63 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/19/15854468.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210126/15868697/Uzbekistantsy-raskupili-Chevrolet-Tracker-v-pervyy-zhe-den.html

Триста шестнадцать автомобилей было законтрактовано 25 января текущего года, и первые покупатели уже опробовали новинку на дорогах Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Узбекистанцы раскупили всю партию автомобилей Chevrolet Tracker в первый же день открытия продаж, сообщает UzAuto.

"Триста шестнадцать автомобилей было законтрактовано 25 января текущего года, и первые покупатели уже опробовали новинку на дорогах Узбекистана", – говорится в информации.

Напомним, UzAuto Motors сообщила о начале продаж обновленного Chevrolet Tracker с 25 января. 

В Узбекистане стартуют продажи обновленного Chevrolet Tracker >>

Автомобиль имеет панорамный люк, светодиодные передние фары, восьмидюймовый сенсорный экран аудиосистемы.

Машину можно купить в следующих комплектациях (цены без учета НДС): базовая: 145 130 000 сумов; LT: 193 043 478 сумов.

Теги:
UzAuto Motors, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, автомобилисты, автомобили, автомобиль



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент США Франклин Рузвельт в Овальном кабинете, 1933 год.
Как президенты США меняли Овальный кабинет — фотолента
Предсказания Симпсонов: от коронавируса до модного лука Камалы Харрис
COVID, президентство Трампа и Apple Watch: что предсказали "Симпсоны" — видео
Рейтинг постсосоветских стран по ценам на бензин
Залить на "десятку": Узбекистан в рейтинге цен на бензин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться