Узбекистанцы раскупили Chevrolet Tracker в первый же день

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Узбекистанцы раскупили всю партию автомобилей Chevrolet Tracker в первый же день открытия продаж, сообщает UzAuto.
"Триста шестнадцать автомобилей было законтрактовано 25 января текущего года, и первые покупатели уже опробовали новинку на дорогах Узбекистана", – говорится в информации.
Напомним, UzAuto Motors сообщила о начале продаж обновленного Chevrolet Tracker с 25 января.
В Узбекистане стартуют продажи обновленного Chevrolet Tracker >>
Автомобиль имеет панорамный люк, светодиодные передние фары, восьмидюймовый сенсорный экран аудиосистемы.
Машину можно купить в следующих комплектациях (цены без учета НДС): базовая: 145 130 000 сумов; LT: 193 043 478 сумов.