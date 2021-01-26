В Узбекистане отменяют ограничения на работу общепита

Тем не менее, Республиканская спецкомиссия призывает людей соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. В Узбекистане продолжают снимать ограничения: на этот раз - на деятельность заведений общепита и увеселительных заведений, сообщает Минздрав республики.

"В Узбекистане отменены ограничения на деятельность заведений общепита и увеселительных заведений в период с 8:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

Тем не менее, Республиканская спецкомиссия призывает людей соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

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Ранее в республике разрешили с 28 января проводить концертно-зрелищные мероприятия. Однако залы могут быть заполнены только на 50%, а все зрители, естественно, должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, а на входе у них проверят температуру.