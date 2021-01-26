Новые послабления: в Узбекистане разрешили концерты

Важное примечание: залы могут быть заполнены только на 50%, а все зрители, естественно, должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, а на входе у них проверят температуру.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Новые послабления в Узбекистане - в республике разрешили с 28 января проводить концертно-зрелищные мероприятия, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"В Узбекистане разрешено проведение концертов в закрытых залах в связи с улучшением ситуации с новым коронавирусом COVID-19. Также важно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования", - говорится в информации.

Важное примечание: залы могут быть заполнены только на 50%, а все зрители, естественно, должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, а на входе у них проверят температуру.

Напомним, с 5 сентября в республике после долгого перерыва открылись театры и кинотеатры, аттракционы, общепит, с 14 сентября начались занятия в школах, правда, в смешанном формате. С 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, а также был разрешен въездной туризм. С 1 декабря в Узбекистане вновь заработали компьютерные игровые центры.

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На данный момент в Узбекистане коронавирус идет на спад: за минувшие сутки, 25 января 2021 года, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 78 471 (+42).

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 76 912 (+50), показатель выздоровления - 98%.